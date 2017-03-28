حوار| حسام عاشور: «شلة المعلمين» لا مكان لها في الأهلي.. وهذه رسالتي إلى «كوبر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"سيبقى الأهلي دائمًا وابدًا أكبر وأهم من أي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه ولا يوجد محب او عاشق حقيقي للقلعة الحمراء يقبل أو يسمح بأن يعبث أيًا من كان بالكيان لكن يجب في البداية التأكد هل كل ما يكتب او يقال عن الاهلي صحيح .. نحن نعيش فن صناعة الكذب ضد الاهلي لقد زعموا اني مصاب بالخلفية بينما كنت اتدرب في التتش وكذلك نسجوا من الوهم والخيال أسطورة شلة المعلمين " داخل الاهلي التي لا وجود لها الا في خيال مؤلفي القصص والحكايات الغير صحيحة عن الاهلي ".

كانت هذه الكلمات والجمل مقتطفات من حوار «التحرير» المطول والمهم مع حسام عاشور أحد اللاعبين الكبار في الأهلي وحاملي شارة القياة الذي كان يجب الإستماع إلي شهادته ورؤيته لما يحدث داخل النادي الاهلي في ظل أزمة الثنائي متعب وفتحي كما كان يجب معرفة موقفه من إستبعاده الدائم من منتخب مصر وأمور أخرى كثيرة وكل ما يلي علي لسان حسام عاشور

شالو الدو جابو شاهين .. عاشور برة المنتخب من سنين

رد حسام عاشور سؤال حول استبعاده الدائم من منتخب مصر بتعليق يتوافق مع شخصيته المرحة والصريحة حيث علق" شالو الدو جابو شاهين ... عاشور برة المنتخب من سنين " وذلك في إشارة الي انه بالرغم من تاريخه الكبيرة جدا في كرة القدم المصرية لحجم وعدد المباريات التي لعبها محليا وأفريقيا بالإضافة الي سجل البطولات التي لا تعد ولا تحصي التي حصل عليها الا ان الأجهزة الفنية المتعاقبة لمنتخب مصر وآخرها كوبر لا تعتمد عليه بشكل أساسي ولا تفكر فيه الا نادرًا في إستبعاد لا يجد سبب مقنع له.

وقال عاشور في هذا الملف " لا اعلم لماذا انا خارج منتخب مصر لقد تعاقب كل من يلعب في مركزي ويجعل الجنسية المصرية علي هذا المركز في منتخب مصر الا انا ... الا أستحق حتى مجرد فرصة لكي أؤكد اذا كنت اصلح ام لا .. كيف من الأساس لا أخطر علي بال كل هؤلاء المدربين الذين تولوا مسئولية المنتخب وانا أمتلك حجم خبرات لا مثيل لها بسبب كم وكيف البطولات الافريقية التي لعبتها مع الاهلي".

وأضاف عاشور " اتمني في المرحلة القادمة ان أحصل علي فرصة في ظل دخول المنتخب في معترك قوي لتصفيات أمم افريقيا وكأس العالم.

رسالة خاصة إلي كوبر " القوي "

يعتقد عاشور ان هيكتور كوبر مدرب مميز جدا وقوي الشخصية لانه لا يتأثر أبدا بالانتقادات وينفذ فقط ما يراه صحيحا بدليل ان مصر كلها تخالفه الرأي في طريقة لعبه واعتماده علي الجوانب الخططية بعيدا عن الأداء المهاري ومع ذلك فهو مصمم على المضي قدما في وجهة نظره ".

واستطرد عاشور في هذه الجزئية " انا معجب به بدون أدنى شك واري ما يفعله هو الصواب ".

وعن كونه احد افضل اللاعبين الذين يستطيعون الانسجام والتفاهم مع فكر وطريقة كوبر اجاب عاشور " كل من حولي يقولون لي ذلك الكلام لمعرفتهم بأني لاعب خططي من الدرجة الاولي وأستطيع تنفيذ فكر ورؤية كوبر".

الأهلي أكبر من اي لاعب

أكد حسام عاشور ان الاهلي سيبقى دائما وابدا قلعة القيم والمبادئ اكبر وأهم من اي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه مصلحته فوق الجميع ولايمكن لهذه القواعد الثابتة ان تتغير او يطرأ عليها التعديل في اي زمان او مكان والأولوية المطلقة هي ما ينفع الاهلي ولا مجال للتمرد او إعلاء المصالح الشخصية الضيقة علي حساب اي أمر آخر

شلة المعلمين وهم لا وجود له.

شاهد أيضا

نفي حسام عاشور بشكل قاطع وجود مصطلح او كيان شلة المعلمين داخل فريق الكرة وأكد انه لا يجرؤ اي لاعب مهما كان اسمه او تاريخه الي ان يصبح مع بقية زملائه مراكز قوي تعبث باستقرار الأهلي او تنقلب علي مبادئه.

وقال عاشور " أعتقد اني غير مصنف من الأساس اني عضو في سلة المعلمين تلك الوهمية ولذلك فشهادتي مقبولة ... اقسم باغلظ الإيمان أنه لا يجرؤ لاعب في الاهلي علي ان يتحدى او يفرض سطوته علي الجهاز الفني او بقية زملائه من اللاعبين ... أنها قصة وهمية اخترعها البعض وتم ترويجها شعبيا بطريقة غريبة مثل تلك القصص الغير صحيحة التي تنشر يوميا عن الاهلي ولا اساس لها من الصحة وسأضرب لك مثالا واقعيا خرجت من يومين من المران بسبب خدمة خفيفة ثم استكملت التدريب ثم فؤجئت بتنقال اخبار عن أصابعي في العضلة الخلفية تاني غير جاهز للمباريات ".

وأكمل عاشور " البعض يترجم خطئا جلوس الكابتن حسام البدري او الكابتن سيد عبد الحفيظ معي او مع غالي او متعب او اكرامي او فتحي علي أنه تجنب لسطوتنا وسعيا لأبنائنا وهذا بالطبع جنون لا اساس له من الصحة "

واستطرد عاشور " أي لاعب فيما يعرف ويلزم دوره وحدوده ولا تجرؤ علي ان نتحالف او نخطط لكي نفرض أمر ما علي الجهاز سؤاءا بشكل جماعي او غير صورة فردية "

اللاعبين الكبار لم يتأمروا علي وائل جمعة

نفي عاشور وجود اي دور للاعبين للكبار في رحيل وائل جمعة مدير الكرة السابق بمؤامرة منهم وقال " عاشور .... كيف يقال هذا الكلام ودليل عدم صحته في اننا جميعا أصدقاء حاليين لجمعة كما ان فترة تولي جمعة كان يوجد مشرف عام علي الكرة قوي وصلب لا نجرؤ علي تحديه وهو الكابتن علاء عبد الصادق "

هل تنازل عاشور عن مكانه في التشكيل الأساسي ؟

لكن حسام عاشور انه لا يقلقه ابدا الإبقاء علي وضعيته كلاعب اساسي في تشكيل الاهلي لانه بالفعل ما زال يحتل هذه المكانة ولا يخرج الا للاصابة او الايقاف فقط ثم يعود مجددا الا في حالات نادرة هو يتفهم وجودها عندما يستمر لاعب زميل له لمباراة او مباراتين بعد عودته من الإصابة او الايقاف

وعن من يفضل اللعب بجواره قال عاشور انه متفاهم ومنسجم مع الجميع بدون استثناء سؤاءا كان غالي او فتحي او السولية او اكرم توفيق او عبدالله السعيد

هل الاهلي يعاني من أزمة فنية تهدد موقفه في الدوري

ابدي حسام عاشور اندهاشه من تصور البعض ان الاهلي يعاني فنيا، وأوضح عاشور " كيف يمكن من الأساس التكلم بهذه الطريقة عن فريق يتصدر الدوري بفارق واسع من النقاط عن منافسه الأساسي والتاريخي ممثلا في الزمالك وصاحب المركز الثاني فريق مصر للمقاصة.

بل ويرى عاشور ان الاهلي هذا الموسم يحقق نتائج استثنائية وأرقام قياسية فهو حتي الان لم يهتم في اي مباراة ولم يدخل مرماه الا أربعة أهداف والمسابقة في الدور الثاني وما فات منها اكثر مما هو قادم، ورفض عاشور نغمة ان الاهلي حسم الدوري

افريقيا وتجنب مواجهة الزمالك

يري عاشور ان الاهلي يملك فرصة لكي يحقق بطولة دوري افريقيا هذا الموسم بالرغم من قوة وشراسة المنافسة في ظل من وكيف الفرق المشاركة هذا الموسم كما يري ان تجنب مواجهة الزمالك في دوري المجموعات بدور ال16لا تمثل فارقا كبيرا لان فرق المستوي الثاني والثالث والرابع علي نفس مستوي القوة والخبرة

