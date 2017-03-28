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دوري سوبر السلة| الاتحاد يسقط أمام سبورتنج والجزيرة يعرقل الزمالك

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دوري سوبر السلة| الاتحاد يسقط أمام سبورتنج والجزيرة يعرقل الزمالك دوري سوبر السلة| الاتحاد يسقط أمام سبورتنج والجزيرة يعرقل الزمالك

التحرير

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فاز الفريق الأول بنادي سبورتنج لكرة السلة "رجال"، على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (60-54)، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى السوبر.

بهذه النتيجة يعتلي سبورتنج صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، ويرتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة.

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كما خسر الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، من نظيره الجزيرة، بنتيجة 92-80.

ونجح لاعبى طلائع الجيش في الفوز على سموحة بنتيجة 64/58 ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، ليقترب من حجز مكان في الدورة النهائية لتحديد بطل الدوري السوبر بينما ارتفع رصيد سموحة للنقطة العاشرة.

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التحرير

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