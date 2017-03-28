دوري سوبر السلة| الاتحاد يسقط أمام سبورتنج والجزيرة يعرقل الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز الفريق الأول بنادي سبورتنج لكرة السلة "رجال"، على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (60-54)، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى السوبر.

بهذه النتيجة يعتلي سبورتنج صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، ويرتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة.

شاهد أيضا

كما خسر الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، من نظيره الجزيرة، بنتيجة 92-80.

ونجح لاعبى طلائع الجيش في الفوز على سموحة بنتيجة 64/58 ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، ليقترب من حجز مكان في الدورة النهائية لتحديد بطل الدوري السوبر بينما ارتفع رصيد سموحة للنقطة العاشرة.