أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة تتوجه إلى الكويت اليوم لبحث أوضاع المصريين

Google+ Print
وزيرة الهجرة تتوجه إلى الكويت اليوم لبحث أوضاع المصريين وزيرة الهجرة تتوجه إلى الكويت اليوم لبحث أوضاع المصريين

مصراوي Masrawy

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخ

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتمام الدولة بحماية ورعاية المصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة- فى تصريح الإثنين- إن تربطها علاقات تاريخة بالشقيقة الكويت وفى إطار اهتمام الدولة بتدعيم روابط وصلات المصريين بالخارج بالوطن الأم، والاستفادة من العقول المهاجرة وحل جميع العقبات ومشاكل أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج.

وتتوجه وزيرة الهجرة، الثلاثاء، إلى الأراضي الكويتية، لبحث مشاكل المصريين والاستجابة لطلباتهم خاصة مشاكل التعليم والامتحانات، بالاضافة لبحث أوضاع المعلمين المصريين هناك.

وتشمل الزيارة الاستماع إلى آخر المستجدات والعقبات التي تواجه الجالية المصرية في الكويت، ومن المتوقع مناقشة مشكلات المدرسين المصريين في هناك والمدرسة المصرية لأبناء الجالية المصرية أسوة بباقي دول الخليج.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة خلال الزيارة النائب حمدي سليمان ممثلا عن المصريين بالكويت، وممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة.

يذكر أن أول زيارة خارجية للوزيرة، بعد أن أسندت إليها حقيبة الهجرة كانت دولة الكويت.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر