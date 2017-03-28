وزيرة الهجرة تتوجه إلى الكويت اليوم لبحث أوضاع المصريين

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتمام الدولة بحماية ورعاية المصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة- فى تصريح الإثنين- إن مصر تربطها علاقات تاريخة بالشقيقة الكويت وفى إطار اهتمام الدولة بتدعيم روابط وصلات المصريين بالخارج بالوطن الأم، والاستفادة من العقول المهاجرة وحل جميع العقبات ومشاكل أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج.

وتتوجه وزيرة الهجرة، الثلاثاء، إلى الأراضي الكويتية، لبحث مشاكل المصريين والاستجابة لطلباتهم خاصة مشاكل التعليم والامتحانات، بالاضافة لبحث أوضاع المعلمين المصريين هناك.

وتشمل الزيارة الاستماع إلى آخر المستجدات والعقبات التي تواجه الجالية المصرية في الكويت، ومن المتوقع مناقشة مشكلات المدرسين المصريين في هناك والمدرسة المصرية لأبناء الجالية المصرية أسوة بباقي دول الخليج.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة خلال الزيارة النائب حمدي سليمان ممثلا عن المصريين بالكويت، وممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة.

يذكر أن أول زيارة خارجية للوزيرة، بعد أن أسندت إليها حقيبة الهجرة كانت دولة الكويت.