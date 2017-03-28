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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت عدة عواصم حول العالم، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة مثل تداعيات احتجاجات موسكو وانتشال المهاجرين من البحر المتوسط، بالإضافة إلى زلزال الصين.

1- تغريم زعيم المعارضة الروسية نافالني 20 ألف روبل

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زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالنى فى التحقيقات الاثنين (أف ب)

غرمت السلطات زعيم المعارضة الروسي ألكسي نافالني ما يعادل 350 دولار، وذلك لتنظميه مسيرة دون ترخيص بوسط موسكو.

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2- الأتراك في ألمانيا يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

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متظاهرين من الأتراك أمام سفارة تركيا ببرلين يوم 16 يوليو 2016 (أ ف ب)

ستتمكن الجاليات التركية في دول أوروبية أخرى من الإدلاء بأصواتها في الاستفتاء اعتبارا من اليوم على مدار أسبوعين.

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3- تضرر 16 ألف شخص بسبب الزلزال في الصين

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محاولات رفع الأنقاض بعد زلزال فى الصين يوم 20 ديسمبر 2016(أ ف ب)

تسبب الزلزال القوى الذي ضرب محافظة يانغبي بمقاطعة يوننان في جنوب غربي الصين فى الإضرار بحياة ما يقرب من 16 ألف مواطن، ولكن لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

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4- استشهاد جندي تركي بنيران ''بي كا كا''

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متظاهرين من أنصار حزب العمال الكردستاني في اسطنبول يوم 7 يناير 2017 (أ ف ب)

استشهد جندي تركي بنيران عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في قضاء "يوكسك أوفا" بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، بحسب ما ورد في قناة "تي أر تي" التركية.

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5- انتشال 1200 مهاجر فى البحر الأبيض المتوسط

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القبض على مهاجرين أفارقة فى طرابلس يوم 23 مارس 2017(أ ف ب)

قالت جماعة أطباء بلا حدود إن سفنها انتشلت ما يقرب من 1200 مهاجرًا كانوا يعبرون البحر المتوسط، مضيفة أن عمليات الإنقاذ تمكنت من انتشال نحو 22 ألف شخص معظمهم من المهاجرين الأفارقة هذا العام، حسبما نقلت وكالة "رويترز" .

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مصراوي Masrawy

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