مؤيدو "فيون" يطالبون بإجراء تحقيق في مزاعم تعرضه لمؤامرة

باريس - (د ب أ)

دعا مؤيدو المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون المدعين العامين الفرنسيين اليوم الاثنين إلى التحقيق في الادعاءات الواردة في كتاب نشر مؤخرا عن استخدام الشرطة والاجراءات القضائية لاستهداف منافسي الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند.

وكتب برونو ريتايليو منسق حملة فيون وأربعة من المشرعين الآخرين إلى المدعين العامين لمطالبتهم بـ"متابعة ما يروه مناسبا" بشأن الادعاءات الواردة في كتاب "بينفين بلاس بيوفاو" الذي أعده ثلاثة صحفيين.

وقال ريتايليو لشبكة "بي اف ام تي" إن المحامين الذين يعملون لصالح النواب لدراسة ادعاءات الصحفيين حددوا 12 انتهاكا محتملا للقانون وكان من الضروري تحديد ما اذا كانوا "يستندون الى واقع أم إلى كذبة".

واستشهد فيون الاسبوع الماضي بالكتاب لدعم مطالبته بتحميل أولاند المسؤولية عن تسريب معلومات حول تحقيق جار بشأن وظيفة زوجته المزيفة. وقوبل هذا الاتهام بنفي غاضب من الرئيس أولاند الذي قال إنه علم لأول مرة "بالشؤون الخطيرة للغاية التي تتعلق بالسيد فيون" من الصحافة.

كما قال واضعو الكتاب إن فيون أخطأ في الاستشهاد به لاتهام أولاند بتخصيص جهاز للتجسس على منافسيه السياسيين.