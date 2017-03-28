جامعة الأزهر: لا تنازل عن مبدأ الفصل بين الجنسين داخل الجامعة

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر إن افتتاح فصول للفتيات ملحقة بكليات للبنين بجامعة الأزهر اعتبارًا من العام الدراسي المقبل لا يعني التنازل عن مبدأ الفصل بين الطلاب والطالبات داخل الجامعة.

وأضاف زارع- في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "Ten" مساء الاثنين، أن افتتاح فصول ملحقة بالفتيات سيكون مؤقتًا لحين استكمال مكوناتها العلمية والأدبية حتى تستقل وتكون كلية مستقلة بذاتها.

وشدد المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن الفصل بين الطلاب البنين والبنات مبدأ أساسي من مبادئ جامعة الأزهر، لافتًا إلى وجود عدد من الكليات في العالم العربي تتبع نفس منهج الجامعة بالفصل بين الطلاب والطالبات.