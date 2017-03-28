أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

جامعة الأزهر: لا تنازل عن مبدأ الفصل بين الجنسين داخل الجامعة

Google+ Print
جامعة الأزهر: لا تنازل عن مبدأ الفصل بين الجنسين داخل الجامعة جامعة الأزهر: لا تنازل عن مبدأ الفصل بين الجنسين داخل الجامعة

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر إن افتتاح فصول للفتيات ملحقة بكليات للبنين بجامعة الأزهر اعتبارًا من العام الدراسي المقبل لا يعني التنازل عن مبدأ الفصل بين الطلاب والطالبات داخل الجامعة.

وأضاف زارع- في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "Ten" مساء الاثنين، أن افتتاح فصول ملحقة بالفتيات سيكون مؤقتًا لحين استكمال مكوناتها العلمية والأدبية حتى تستقل وتكون كلية مستقلة بذاتها.

وشدد المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن الفصل بين الطلاب البنين والبنات مبدأ أساسي من مبادئ جامعة الأزهر، لافتًا إلى وجود عدد من الكليات في العالم العربي تتبع نفس منهج الجامعة بالفصل بين الطلاب والطالبات.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط