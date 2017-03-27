سما المصري لـ«عجينة»: «أنت لما جيت تتجوز خلف كان بالفياجرا؟»

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ردت الفنانة سما المصري، على الانتقادات التي وجهها لها النائب إلهامي عجينة، عقب إعلان تعاقدها على تقديم برنامج بعنوان «عقوق الوالدين»، في شهر رمضان المقبل، قائلةً: «عجينة ده اتكلم قبل كده وقال إن مجلس النواب منبطح.. لو البرلمان منبطح أنت قاعد فيه ليه؟ هو أنت منبطح زيّهم؟».

وأضافت المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»: «سيادة النائب قال أيضًا إن الرجالة المصريين مش بيعرفوا يعيشوا حياتهم غير بالفياجرا.. لو أنت بتعيب في رجالتنا وبتقول إنهم مش بيعيشوا حياتهم غير بالفياجرا، هل حضرتك لما جيت تتجوز وتخلف كان بالفياجرا؟».

تابعت: «النائب ده برضو اتحال للجنة القيم عشان التصريحات بتاعته دي، بعد كل ده يطلع يقولي أنا احتشمي؟ لأ احتشم أنت الأول في كلامك مش الشعب المصري، ده نائب أهان المرأة المصرية ولم يُنكر حديثه عن موضوع كشف العذرية على البنات في الجامعة، مين اللي تحتشم! أنت اللي تحتشم مش أنا».

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استكملت: «عجينة بيتهمني بالعُري.. هو العُري في الجسد ولا في التفكير والدماغ والعقول والقلوب والنفسيات؟ الراجل ده كان عايش برة والمفروض دماغه تكون غير كده، ده إحنا في 2017».