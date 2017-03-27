فيديو.. سما المصري تكشف أسباب تقديمها برنامجًا دينيًّا في «رمضان»

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كشفت الفنانة سما المصري تفاصيل تعاقدها على تقديم برنامج بعنوان «عقوق الوالدين»، في شهر رمضان المقبل.

وقالت - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الإعلامي معتز الدمرداش عبر فضائية «المحور»، اليوم الاثنين: «البرنامج سيُعرض على فضائية كبيرة، ومديرة القناة عرضت عليّا وقالتلي برنامج اجتماعي ديني، وأنا استغربت ديني إزاي! قالتلي هناقش عقوق الوالدين من منظور ديني».

وأضافت: «أنا استغربت زي كل الناس إني هقدم برنامج ديني، وإزاي هستضيف مشايخ وعلماء أزهر، قالولي إن دوري هيكون مذيعة وبس، ولما سألتهم اختاروني ليه، كانوا صرحة جدًا معايا وقالولي عشان المشاهدات والترافيك، قولتلهم أنا هقبل التحدي.. بس أنتوا متأكدين أن في مشايخ أزهر هتوافق تطلع معايا؟ قالوا إحنا مظبطين كل حاجة».

وتابعت: «هناك اختلاف بيني وبين إدارة القناة حاليًّا حول ارتداء الحجاب، قولتلهم أنا مش محجبة ولبسي الحجاب معناه إني بضحك على الناس، قالولي عشان علماء الدين.. أنا الحقيقة مش مستعدة أتحجب خالص، مش عشان الحجاب لا سمح الله، الحجاب كويس، لكن أنا مش هطلع أضحك على الناس عشان برنامج».

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وردت سما على الانتقادات الموجهة لها عقب إعلانها التعاقد على تقديم البرنامج الديني قائلةً: «أنا فوجئت برد الفعل، أنا مجرد مذيعة مش هفتي ولا حاجة زي الناس ما قالت.. الناس بتنتقد من قبل ما يشوفوا حلقة من البرنامج.. البرنامج اجتماعي، بس هنجيب علماء دين صح بدّل اللي بيلتوا ويهروا كل يوم».

وأوضحت: «مش الناس بتتهمني إني مش بقدم حاجة مفيدة للناس.. طيب خلاص ساعدوني إني أقدم حاجة مفيدة».