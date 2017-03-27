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وزير التنمية المحلية: السيسي يعمل 19 ساعة يوميا

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وزير التنمية المحلية: السيسي يعمل 19 ساعة يوميا وزير التنمية المحلية: السيسي يعمل 19 ساعة يوميا

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إنه لا بد من التفكير خارج الصندوق لإحداث نقلة نوعية تُسهم في الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في .

وأضاف وزير التنمية، خلال مؤتمر لعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، أن الجميع أجرم في حق الوطن، لا سيما بعد أن جاء ترتيب مصر الـ 139 من 140 عالميا في مجال التعليم، ساخرا "بقينا في المركز قبل الأخير بلا فخر".

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وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تحويل بُصْلتها سريعا، من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن الرئيس رجل يتفانى من أجل هذا الوطن، إذ يعمل يوميا من الخامسة صباحا وحتى الـ12 مساء.

وطالب خلال المؤتمر، مدير عام الصحة بالمحافظة، الاهتمام بالوحدات الصحية داخل القرى، على غرار مستشفى أسوان العام، التي أعلن أنها ترتقي لمصاف المستشفيات الدولية.

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التحرير

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