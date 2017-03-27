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الغيطي لـ«طارق عامر»: «منك لله.. نلعن يومَ أصبحت مسؤولًا»

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الغيطي لـ«طارق عامر»: «منك لله.. نلعن يومَ أصبحت مسؤولًا» الغيطي لـ«طارق عامر»: «منك لله.. نلعن يومَ أصبحت مسؤولًا»

التحرير

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هاجم الإعلامي محمد الغيطي، مساء اليوم الاثنين، طارق عامر محافظ البنك المركزي قائلًا: «لا يشعر بمعاناة المواطنين.. قاعد في مكتبه المكيف، ويتجوز مرة واتنين، وأقسم بالله ما حاسس بينا».

وأضاف، خلال برنامجه «صح النوم» عبر فضائية «LTC»، مخاطبًا «عامر»: «أصباتك لعنات 90 مليون مصري بقرار تعويم الجنيه.. قرار زي الزفت.. طلع كأنه طلقة رصاص في صدور المصريين، ومازلنا سنعاني منه».

وتابع: «كرامة وأحوال المصريين النفسية في الطين بسببك يا طارق عامر، كل كاشفة راسها وبتدعي عليك، وأشك أنك فرحت بزوجتك التانية بسبب دُعا الناس عليك، منكم لله».

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واستكمل: «تعبيراتك مستفزة، وتصريحاتك بتجيب شلل للمواطن المصري الذي يلعن اليوم الذي أصبحت فيه مسؤولًا».

وفي نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة "تعويم الجنيه"، وهو القرار الذي رافقه موجة ارتفاع في أغلب السلع. 

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التحرير

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