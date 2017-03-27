فيديو.. جامعة الأزهر: فصل البنين عن الفتيات مبدأ لا تنازل عنه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد زارع الناطق باسم جامعة الأزهر إنَّ مجلس الجامعة قرر فتح فصول ملحقة للفتيات بكليات الطب والصيدلة للبنين في أسيوط ودمياط، مشدِّدًا على أنَّ ذلك لا يعني وجود اختلاط بين البنين والفتيات.

وأضاف - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على فضائية «ten»، اليوم الاثنين - أنَّه «لا يوجد اختلاط مطلقًا بين الفتيات والبنين، حيث أنَّ قاعات الفتيات الدراسية ليست هي نفس القاعات المخصصة للبنين، كما أنَّ تواجد الفتيات سيكون في أوقات مختلفة تمامًا عن أوقات البنين».

وأوضح أنَّ «فصل البنين عن البنات مبدأ من مبادئ جامعة الأزهر التي لا يمكن التنازل عنها»، لافتًا إلى أنَّ «مسألة الاختلاط بين البنين والفتيات لا يمكن التفكير فيها من الأصل».