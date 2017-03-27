أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو.. جامعة الأزهر: فصل البنين عن الفتيات مبدأ لا تنازل عنه

Google+ Print
فيديو.. جامعة الأزهر: فصل البنين عن الفتيات مبدأ لا تنازل عنه فيديو.. جامعة الأزهر: فصل البنين عن الفتيات مبدأ لا تنازل عنه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد زارع الناطق باسم جامعة الأزهر إنَّ مجلس الجامعة قرر فتح فصول ملحقة للفتيات بكليات الطب والصيدلة للبنين في أسيوط ودمياط، مشدِّدًا على أنَّ ذلك لا يعني وجود اختلاط بين البنين والفتيات.

وأضاف - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على فضائية «ten»، اليوم الاثنين - أنَّه «لا يوجد اختلاط مطلقًا بين الفتيات والبنين، حيث أنَّ قاعات الفتيات الدراسية ليست هي نفس القاعات المخصصة للبنين، كما أنَّ تواجد الفتيات سيكون في أوقات مختلفة تمامًا عن أوقات البنين».

وأوضح أنَّ «فصل البنين عن البنات مبدأ من مبادئ جامعة الأزهر التي لا يمكن التنازل عنها»، لافتًا إلى أنَّ «مسألة الاختلاط بين البنين والفتيات لا يمكن التفكير فيها من الأصل».

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي