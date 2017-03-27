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وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا للطائرة

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وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا للطائرة وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا للطائرة

التحرير

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هنأ خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، لفوز فريق الكرة الطائرة بالنادي الأحمر، ببطولة إفريقيا أبطال الدوري.

وقال عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تهنئة للنادي الأهلي لفوز فريق الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا بعد تغلبه على فريق النجم الساحلي التونسي 1/3 في تونس، مبروك للاعبين والجماهير والجهاز الفني  والإداري والطبي ومجلس الإدارة.. تحيا ».

وتُوج فريق الكرة الطائرة بالأهلي بالبطولة تحت قيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على حساب النجم الساحلي، بنتيجة 3/1 فى المباراة النهائية بتونس.

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