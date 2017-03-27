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بالفيديو| هاني رمزي: راض عن تجربة بنين

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بالفيديو| هاني رمزي: راض عن تجربة بنين بالفيديو| هاني رمزي: راض عن تجربة بنين

التحرير

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قال هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب للمحليين، إن الفوز على بنين كان مهمًا في أولى تجارب الفريق، مشيرًا إلى أنه حاول إشراك أكبر عدد من اللاعبين، وأنه راض عن التجربة بشكل عام.

وأضاف «رمزي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sport، أنه استقر على بعض اللاعبين في معظم المراكز، على أن يبدأ في يونيو المقبل الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب بالكامل.

وتابع نجم الوطني السابق، أن هناك توافق مع الجهاز الفني للمنتخب الأول، فيما يخص طريقة اللعب، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ضم نجوم كبار من الأهلي والزمالك بمنتخب المحليين.

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