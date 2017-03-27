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الزمالك يفاضل بين «جيريس وإيناسيو» لتولي تدريب الفريق

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الزمالك يفاضل بين «جيريس وإيناسيو» لتولي تدريب الفريق الزمالك يفاضل بين «جيريس وإيناسيو» لتولي تدريب الفريق

التحرير

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أبلغ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي، خلال اجتماع عقد بمقر النادي، بتوصية اللجنة الفنية بالنادي بشأن ملف المدير الفني الجديد للفريق، موضحا أنها أوصت بالتعاقد مع الفرنسي ألان جريس، المدير الفني لمنتخب مالي، لتولي منصب المدير الفني خلفًا لمحمد حلمي الذي تم الاستقرار على رحيله.

وأخطر رئيس النادي، شريف إسلام مدير، التعاقدات بالنادي، أنه سيتم إبلاغه فور الاستقرار بشكل نهائي على هوية المدير الفني سواء الفرنسي جيريس أو البرتغالي أجستو إيناسيو، لحسم الملف والتعاقد معه بشكل نهائي.

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وكان الزمالك قد قرر توجيه الشكر لمحمد حلمي، الذي وافق علي الاستمرار لحين حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد بشكل نهائي، وتم ترشيح أكثر من اسم أجنبي حتي تم الاستقرار على المفاضلة بين آلان جيريس وأجستو ايناسيو.

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التحرير

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