«كاريكا والأرقام القياسية».. 5 أسباب تجعل «جوزيه» ساحر قلوب الأهلاوية

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أعلن البرتغالي المخضرم مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، اعتزاله تدريب كرة القدم نهائيا، مبررا قراره بسبب شعوره بالخجل بعد العمل في مجال كرة القدم -على حد قوله- الذي يعتبر مجالا مخزيا وغير منصف.

وأسهم جوزيه في تدريب الأهلي على 3 فترات، حصد فيها جميع أنواع البطولات التي شارك فيها، ما عدا كأس العالم للأندية التي احتل فيها المركز الثالث، وأصبحت مكانة جوزيه عند جماهير الشياطين شبه مقدسة.

ويستعرض «التحرير» أبرز الأسباب التى جعلت جوزية معشوق الجماهير الحمراء

1-البطولات

كتب«الأسطورة البرتغالية» اسمة بحروف من ذهب، بعدما نجح في التتويج مع الأهلي بـ21 بطولة، حيث نجح في الفوز ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، وبطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري، 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا حصل عليه 4 مرات، والسوبر الأفريقي حصده أربع مرات.

2-الوقوف في صف الجماهير

-الأهلي يفوز على الإسماعيلي والجماهير تحتفل ولكن جوزيه يرفض الرحيل والسبب قوات الأمن، حيث قامت بإلقاء القبض على أحد جماهير الأهلي وجوزيه يرفض الرحيل حتى يُترك المقبوض عليهم، وهو ما تم.

- فى موسم 2011-2012 قرر البرتغالي مانويل جوزيه إرتداء فانلة خاصة مطبوعا عليه صورة الشهيد محمد مصطفى"كاريكا" لاعب منتخب مصر للتنس ومكتوب عليها فليخلد في سلام 1992-2011 – وهو تاريخ ميلاد كاريكا ووفاته - والذي توفي في أحداث شارع مجلس الوزراء ، وذلك دعما منه لجماهير النادي الأهلي.

3- رقم قياسي عالمي

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ويملك جوزيه رقمًا قياسيًا مع الأهلي في خوض أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي دون هزيمة، وذلك خلال موسم 2004-2005، والذي وصل إلى عدم الخسارة في 55 مباراة في مختلف البطولات، وسبق أن تلقى الأهلي في وقت قريب إشادة من صحيفة «الصن» البريطانية على رقمه القياسي السابق الذي احتل به المركز الثالث بين أندية العالم بشكل عام، والمركز الأول كأكثر أندية العالم خوضًا للمباريات دون خسارة منذ الحرب العالمية الثانية.

4- ريال مدريد و6-1.. مباريات لا تنسى

-أوجد جوزية لنفسه مكانًا خاصًا في القلوب الحمراء منذ أول مباراة قاد خلالها الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي، واستطاع الفوز على ريال مدريد في مباراة القرن بالقاهرة بهدف نظيف أحرزه المحترف النيجيري صنداي.

- مباراة القمة الشهيرة التي انتهت بفوز الأهلي على غريمة التقليدي الزمالك بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002، كانت أيضًا من أكثر أسباب المكانة الكبيرة لجوزيه في قلوب الأهلاوية، بعد أن شاهدت فريقها يسيطر على المباراة ويحسم الديربي المصري بنتيجة كبيرة.

5- رفع الطموح لدى الجماهير الحمراء

- زرع جوزية ثقافة الفوز خارج الأرض في وقت كان المصريون يعتبرون الخسارة بهدف أو اثنين مكسبا.

وكانت أول مباراة رسمية، تحت قيادة البرتغالي، خارج الأرض، عندما سافر الفريق المنتشي إلى أنجولا، للقاء بيترو أتليتكو، ليفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- لم يكتف جوزيه بالتألق فى أدغال أفريقيا، وإنما قاد الأهلى للميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية باليابان 2006، ليبقى الفريق الأحمر أول فريق إفريقى يحصل على المركز الثالث فى تلك البطولة.