العرب اليوم: مقتل عشرات الدواعش في نينوى وتقدم قوات سوريا الديموقراطية في الرقة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

مرت المنطقة العربية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة مثل اجتماع وزراء الخارجية العرب وغارات الجيش الوطني الليبي، إضافة إلى قتلى داعش في تقدم القوات العراقية بنينوى.

1- اجتماع الوزراء الخارجية العرب في عمان



اجتماع الوزراء الخارجية العرب فى جنوب عمان الاثنين (أ ف ب)

انطلقت بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمّان) أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، فيما يعد هذا الاجتماع هو التحضيري الأخير للقمة العربية في دورتها العادية الـ28 التي ستعقد بعد غدًا الأربعاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- تقدم قوات سوريا الديموقراطية فى الرقة



عناصر من قوات سوريا الديموقراطية فى الرقة الاثنين (أ ف ب)

تواصل قوات سوريا الديموقراطية تقدمها غرب مدينة الرقة غداة تمكنها من السيطرة على مطار الطبقة العسكري ما يقربها اكثر من تحقيق هدفها الرامي الى اطباق الحصار على معقل تنظيم داعش الابرز في سوريا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- سلاح الجو الليبي يشن غَارات على درنة



قوات الجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم 21 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

شن سلاح الجو الليبي في قاعدة الأبرق الجوية غارات جوية على عدة مواقع للإرهابيين في مدينة درنة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- الأمم المتحدة تطالب بالإفراج موظفيها المحتجزين في سوريا



الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جيتريس فى 13 مارس 2017 (أ ف ب)

أحيت الأمم المتحدة ذكري اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين بتجديد الدعوة للافراج الفوري عن أكثر من 20 موظفا مازالوا محتجزين أو مفقودين في سوريا أو الإفصاح عن معلومات عنهم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- مصرع 71 داعشيًا بنيران عراقية في نينوى



فتاة تنظر إلى جندى من القوات العراقية فى الموصل الاثنين (أ ف ب)

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة، أنه استناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قصف طيران العراق تجمعا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية بليج جنوب غرب قضاء "تلعفر" بمحافظة نينوى شمالي العراق، قادمين من سوريا وحصيبة بالأنبار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- مقتل 8 أشخاص في هجوم لعناصر القاعدة جنوبي اليمن



تفجير سيارة مفخخة فى لحج الاثنين (أ ف ب)

لقى ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب عشرة آخرين، في هجوم شنه عناصر ينتمون لتنظيم القاعدة على مبنى حكومي بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا