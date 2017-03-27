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بكين تنفي اتخاذها إجراءات انتقامية ضد سول بسبب منظومة "ثاد" الصاروخية

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بكين تنفي اتخاذها إجراءات انتقامية ضد سول بسبب منظومة "ثاد" الصاروخية بكين تنفي اتخاذها إجراءات انتقامية ضد سول بسبب منظومة "ثاد" الصاروخية

مصراوي Masrawy

منظومة ثاد الصاروخية

بكين - (أ ش أ)

نفت الصين الاتهامات الموجهة إليها بأنها اتخذت إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية كعقاب لها على موافقتها على نشر الدرع الصاروخي الأمريكي "ثاد" على أراضيها.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، اليوم الاثنين، في رد فعل لها على الأنباء بشأن طرح بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قرار قالوا إنه يدين الإجراءات الانتقامية الصينية ضد كوريا الجنوبية، ويطالب بوقفها، ويتهم الصين بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأبدت المتحدثة الصينية اعتراضها على هذا التحرك الذي يراد به توجيه إدانة للصين من جانب بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، متسائلة عن مدى فهمهم للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية ولقضية (ثاد)، محذرة من أن خطوة طرح مشروع القرار هذا ليست بناءة على الإطلاق ولا تساعد في حل القضية.

وجددت التأكيد على أن موقف الصين من القضية النووية الكورية ومشكلة الدرع الصاروخي "واضح وثابت"، معبرة عن أسفها لتضرر علاقات التعاون والتبادلات بين الصين وكوريا الجنوبية بسبب مسألة (ثاد)، مجددة دعوتها لسول للتراجع عن قرار نشر منظومة الصواريخ الأمريكية على أراضيها.

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