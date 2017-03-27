وزير الخارجية الأردني: القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات القمة العربية

البحر الميت - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى خطوط الرابع من يونيو عام 1967 استنادًا إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي نظيره الفلسطيني رياض المالكي مساء اليوم /الاثنين/ على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمّان)، حيث بحثا الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام وآخر التطورات.

وأشار الصفدي إلى أن القضية الفلسطينية التي يعتبرها الأردن جوهر الصراع في المنطقة ويشكل حلها مصلحة وطنية أردنية عليا ستكون على رأس أولويات القمة، مستعرضا مع نظيره الفلسطيني بهذا الصدد استعدادات القمة والمواضيع التي تناقشها.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للتعامل معها.

من جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني عن تقدير بلاده لمواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة لهم والجهود التي يبذلها لإقامة الدولة الفلسطينية ودوره في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والذود عنها.