البابا تواضروس: هجرة أقباط العريش "مؤقتة".. وسيعودون لمنازلهم قريبًا

كتبت- سحر عزام:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن استهداف الجماعات الإرهابية للمسيحيين في مدينة العريش بشمال سيناء هدفه تقسيم مصر وتفتيت وحدتها.

وأضاف تواضروس- في حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الاثنين، أن ما حدث في العريش إرهاب وترويع، ولكنه مؤقت وسيعود المواطنين الأقباط لمنازلهم قريبًا بالعريش بعد نزوحهم لمحافظات أخرى، مؤكدًا أن ترك المسيحيين لمنازلهم كان نوع من أنواع الحكمة بعد إدراكهم لخطورة البقاء.

وأشار بابا الإسكندرية إلى أن ما حدث مع أقباط العريش "هجمة شر، وخليط من الجريمة والعنف والإرهاب"، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالأسر المسيحية التي تركت منازلها بالعريش، وحرصت على التدخل لتخفيف آثار المعاناة عنهم.