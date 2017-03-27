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البابا تواضروس: التقارب بين الكنيسة والدولة ليس عيبًا

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البابا تواضروس: التقارب بين الكنيسة والدولة ليس عيبًا البابا تواضروس: التقارب بين الكنيسة والدولة ليس عيبًا

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس

كتبت- سحر عزام:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن التقارب بين الكنيسة والدولة ليس عيبًا، مؤكدًا أن وجود سلام ومودة وعلاقات طيبة بين كل مؤسسات الدولة أمر باعث على السعادة.

وأضاف تواضروس- في حوار مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الاثنين، أن كل عمل إرهابي يستهدف الجيش أو الشرطة أو الكنيسة أو المسجد أو القضاء هو موجه ضد كل ، متابعًا: "الأعمال الإرهابية مصيرها إلى زوال".

ولفت بابا الإسكندرية، إلى سماعة الهتافات الغاضبة من مواقف الكنيسة، موضحًا أن الغضب أمر طبيعي ويتعامل معه بطول البال والصمت والسكون.

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