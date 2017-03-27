«فان جال» يدخل دائرة الترشيحات لقيادة المنتخب الهولندي

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دخل لويس فان جال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، قائمة الترشيحات لتولي قيادة المنتخب الهولندي، بعد إقالة داني بيلند أمس الأحد.

وتولي فان جال مهمة تدريب المنتخب الهولندي مرتين، آخرها عام 2014، حيث نجح في قيادة الطواحين للحصول على المركز الثالث في كأس العالم البرازيل 2014.

ولم يتولى مدرب برشلونة الأسبق أي مسئولية فنية، بعد أن أنهى مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، لتؤكد بعض التقارير بنهاية العام الماضي اعتزاله التدريب رسميًا.

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يذكر أن فال جال، يتنافس مع كلًا من فرانك دي بور وفرانك ريكارد وماركو فان باستن ومارتين يول من أجل تولي المنتخب الهولندي في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أقال داني بيلند، بسبب سوء النتائج وتراجع ترتيب المنتخب في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، حيث يأتي في المركز الرابع خلف فرنسا والسويد وبلغاريا.