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عضو "تشريعية النواب": مشروع قانون السلطة القضائية مخالف للدستور

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عضو "تشريعية النواب": مشروع قانون السلطة القضائية مخالف للدستور عضو "تشريعية النواب": مشروع قانون السلطة القضائية مخالف للدستور

مصراوي Masrawy

النائب علاء عبدالمنعم

كتبت- سحر عزام:

قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية مخالف للمادة 185 من الدستور التي توجب أخذ رأي الجهات القضائية في القوانين المنظمة لشئونها.

وأضاف عبدالمنعم- في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الاثنين، إن مشروع القانون يتنافى مع استقلال السلطة القضائية ومع النص الدستوري بأن تكون آراء السلطة القضائية محل اعتبار.

وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى إرسال مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ردًا إلى مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع القانون، مبديًا استغرابه من السرعة والتي وصفها بـ"المريبة" في مناقشة القانون بالجلسة العامة بالبرلمان.

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