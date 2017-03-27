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"لجنة المرأة" تتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من حملة "أريد حلاً"

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"لجنة المرأة" تتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من حملة "أريد حلاً" "لجنة المرأة" تتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من حملة "أريد حلاً"

مصراوي Masrawy

"لجنة المرأة" تتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية ال

كتبت ـ نور العمروسي:

تسلمت النائبة أمنة نصير مقررة لجنة المرأة في البرلمان، والنائبة مارجريت عازر، والنائب أشرف عبد المقصود، اليوم الاثنين، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترحة من حملة "أريد حلاً"؛ لمناقشتها في البرلمان.

جاء ذلك بناء على المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم 16 مارس 2017، برئاسة نجلاء شابون مؤسسة الحملة؛ لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وكانت المقترحات التي طرحت تقضي بإلغاء حضور الأطفال أمام المحاكم، وصدور قرار المحامي العام في قرارات تسليم الصغار مقترنا بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة 50000 لمحتجز الصغير.

وشملت المقترحات أيضا إنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ كل أحكام الأسرة، وفي تشكيلها عناصر الشرطة النسائية، وأيضا توفير الإسكان والعمل للمرأة المعينة، وإلغاء دعوى الحبس لأنها ستتسبب في إعطاء المجال للتهرب من النفقات لفترة طويلة، مع وصدور أحكام النفقة مقترنة بعقوبة الحبس.

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