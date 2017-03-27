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مصرع 71 داعشيًا بنيران عراقية في محافظة نينوى

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مصرع 71 داعشيًا بنيران عراقية في محافظة نينوى مصرع 71 داعشيًا بنيران عراقية في محافظة نينوى

مصراوي Masrawy

مصرع 71 داعشيًا بنيران عراقية في محافظة نينوى

بغداد - (أ ش أ):

لقي 71 إرهابيا من تنظيم "داعش" مصرعهم بنيران عراقية في مناطق متفرقة بمحافظة نينوي شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين، أنه استناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قصف طيران العراق تجمعا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية بليج جنوب غرب قضاء "تلعفر" بمحافظة نينوى شمالي العراق، قادمين من سوريا وحصيبة بالأنبار.

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن مقتل 50 إرهابيا وتدمير عشر سيارات مختلفة الأنواع، ودمرت بعض المقرات التي تحصن بداخلها إرهابيون وإحباط اتخاذهم من ناحية بليج مركزًا لانطلاق عملياتهم الإرهابية.

كما دمر الطيران العراقي مخزنا للصواريخ والعبوات الناسفة، وقتل 8 إرهابيين في منطقة القيروان جنوب غربي تلعفر، ومضافة للإرهابيين في ناحية بليج، مما أسفر عن مقتل 12 إرهابيا آخرين كانوا بداخلها وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير مقر لداعش وبداخله غرفة عمليات وقتل العديد من الإرهابيين في ناحية المحلبية جنوب غربي الموصل.

كما تمكنت قوات شرطة نينوى من قتل انتحاري من داعش يرتدي حزاما ناسفا قبل تفجير نفسه بعد عبوره لنهر دجلة قادماً من قرية "كنعوص" في الساحل الأيسر للشرقاط باتجاه قرية "أجمسة" في الساحل الأيمن التابعة لناحية القيارة جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

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