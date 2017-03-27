7 صور ترصد كيف يتعامل "الروبوت" مع الأجسام الغريبة؟

كتب - محمد شعبان:

نفذ أحد خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الإثنين، بيانا عمليا للتعامل مع الأجسام الغريبة.

وفي حضور اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، قام أحد خبراء المفرقعات تحت إشراف العميد أحمد الشوادفي، بفحص أحد الأجسام، وتفكيكها دون إصابات.

كما تم تنفيذ تجربة عملية للجهاز الآلي "روبوت"؛ للكشف عن المفرقعات والأجسام الغريبة داخل سيارة، وطريقة التعامل مع الصندوق المشتبه في أنه يحوي عبوة ناسفة.