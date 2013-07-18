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عين والدة Justin Bieber على ذراعه

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عين والدة Justin Bieber على ذراعه عين والدة Justin Bieber على ذراعه

يبدو أنّ المغنّي الكنديّ Justin Bieber مهووس بفنّ الرسم على الجسد، إذ تعدّت الأوشام على جسده الـ16 وشماً، في الوقت الذي لم يتعدّ عمره الـ 16 عاماً. ونشر المغني، يوم أمس، صورة لوشمه الذي حمل الرقم 16، وهو عبارة عن عين والدته، والتي تغطّي معظم ذراعه اليسرى. وعلّق المغنّي المراهق على الصورة المرفقة، بالقول: "الأمّهات دوماً يُراقبوننا".

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سيدتي