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رئيس شعبة الصيادلة: التسعيرة الجبرية سبب وجود سعرين للدواء

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رئيس شعبة الصيادلة: التسعيرة الجبرية سبب وجود سعرين للدواء رئيس شعبة الصيادلة: التسعيرة الجبرية سبب وجود سعرين للدواء

مصراوي Masrawy

محمود عبدالمقصود

كتبت- سحر عزام:

قال محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن التسعيرة الجبرية للأدوية تسببت في وجود أكثر من سعر للدواء الواحد في الصيدليات، مشيرًا إلى مطالبة الصيادلة الشركات بسحب الأدوية المسعرة على النظام القديم وكأنها منتهية الصلاحية.

وأضاف عبدالمقصود- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الاثنين- أن الاتفاقية التي وقعتها الشعبة العامة للصيدليات مع غرفة صناعة الدواء بحضور ممثل وزير الصحة لم تنفذ، وتم تشكيل لجنة وهمية لحل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية.

واتهم رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وزير الصحة وغرفة صناعة الدواء بالتلاعب بالصيادلة من خلال إبعادهم عن حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية.

ولفت عبدالمقصود إلى مطالبة شعبة الصيدليات بتنفيذ الاتفاقية التي سبق توقيعها فيما يخص استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.​

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