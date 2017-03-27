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ضبط نجار نقب عن الآثار خلف معبد إسنا

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ضبط نجار نقب عن الآثار خلف معبد إسنا ضبط نجار نقب عن الآثار خلف معبد إسنا

مصراوي Masrawy

ضبط نجار نقب عن الآثار خلف معبد إسنا

الأقصر - محمد محروس:

تمكن ضباط وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار في مركز إسنا جنوبي الأقصر من ضبط 12 قطعة يشتبه في أثريتها، بحوزة نجار، أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله خلف معبد إسنا.

تلقى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اللواء طه بيومي، إخطارًا من اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، بورود معلومات للنقيب محمد عبد العزيز، رئيس وحدة مباحث شرطة السياحة والآثار بجنوب الأقصر، عن نجار ينقب عن الآثار داخل منزله خلف معبد إسنا "خنوم" بحوالي 10 أمتار.

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتحت إشراف العميد أبو الحجاج كمال مفتش مباحث شرطة السياحة والآثار، والعقيد محمد أبو عايد رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، داهم رئيس وحدة مباحث السياحة والآثار بمركز إسنا منزل المدعو "ح. ع. أ" 38 سنة - نجار أثاث، وجرى ضبط 12 قطعة أواني فخارية يشتبه في أثريتها.

كما عُثر على حفرة عمقها 10 أمتار وقطرها متر ونصف المتر، وتشوينات ترابية وأدوات حفر داخل منزل المتهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، أحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.​

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