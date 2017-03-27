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ظهور بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ.. والطب البيطري ينفي - صور

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مصراوي Masrawy

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (1)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (1)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (2)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (2)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (4)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (4)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (5)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (5)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (7)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (7)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (9)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (9)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (10)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (10)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (11)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (11)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (12)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (12)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (13)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (13)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (14)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (14)

بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (15)بؤر جديدة لأنفلونزا الطيور في كفر الشيخ (15)

كفر الشيخ - إسلام عمار

نفى الدكتور حسن حلمى، مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، حقيقة ظهور بؤر لمرض أنفلونزا الطيور بقرية المشارقة، التى تتبع الوحدة المحلية بقرية تيدا بمركز سيدى سالم، موضحًا أن هناك فروقًا كثيرة بين الاشتباه والإيجابية بشأن هذا المرض.

وأضاف أن فريق عمل الطب البيطري، يتابع باستمرار حملات الوقاية، والإرشاد، بشأن توعية المواطنين، بخطورة المرض، في كل مدن ومراكز المحافظة، وقراهم وتوابعهم، فاشتبهوا في بعض حالات للطيور، وجرى أخذ عدة عينات منها، ونتجت سلبياتها، ولا توجد أي حالة حاليًا مصابة بالمرض.

كانت إلهام الشاذلي، رئيسة الوحدة المحلية لقرية تيدا، كشفت، اليوم الاثنين، عن ظهور بؤر جديدة للمرض بقرية المشارقة التابعة للوحدة المحلية، التي تترأسها، من خلال 3 منازل بتلك القرية.

وأكدت "الشاذلي" أن حملةً من إدارة الطب البيطري بمركز سيدي سالم، توجهت لثلاثة منازل بالقرية المذكورة، ضمن عملها بشأن متابعة وتقديم الإرشادات البيطرية لمواجهة هذا المرض، فاشتبه أعضاء الحملة بإصابة بعض الطيور، متمثلةً في: الأوز، والفراخ البيضاء، والبط السوداني.

وأوضحت أن أعضاء الحملة، من بينهم مدير إدارة الطب البيطري بسيدي سالم، أخذوا عينات من تلك الطيور، وثبت أنها إيجابية. وعليه جرى إعدامها بمعرفة تلك اللجنة، مع إجراء أعمال الوقابة والتطهير بمكان البؤر التى ظهرت فيها، وأخذ التوعية اللازمة بخطورة هذا المرض وكيفية الوقاية منه.

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