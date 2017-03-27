فيديو| موسى: البرلمان يتدخل في عمل القضاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي وافقت عليها اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الإثنين، خاطئة وتوقيتها غير مناسب، مشدّدًا على أن إقرارها دون موافقة مجلس القضاء الأعلى «غير مقبول».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لا يجوز أن تجور سلطة على أخرى، مشددًا على أن مصر دولة قانون ولابد من احترام الفصل بين السلطات، مستكملًا: «طول عمري بدافع عن القضاة، وسأظّل كذلك».

تابع: «تعديلات قانون السلطة القضائية لا أعتقد أنها ستمر»، لافتًا إلى أن هناك عجلة في إقرار التعديلات، واستطرد: «ليه نسلق قانون للقضاء في 3 ساعات؟ لمصلحة مين؟».

أكد أن «هناك صدام مرتقب بين السلطة التشريعية والقضائية»، موضحًا: «قولًا واحدًا.. البرلمان هدفه التدخل في عمل السلطة القضائية، لكن مفيش حاجة اسمها كده إطلاقًا».

شاهد أيضا

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، وافقت، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، ونصت على أن «يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة».

وخلال الجلسة العامة، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إنه «على المستوى الشخصي، لو كان يشك أن هذا القانون فيه بنسبة 1% مساس باستقلال القضاء، ما مرر نصًا واحدًا فيه».