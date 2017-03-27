الأهلي يُحيل متعب وفتحي للتحقيق.. وغرامات بـ2 مليون في انتظارهما

التحرير

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إحالة الثنائي عماد متعب وأحمد فتحي، للتحقيق بسبب ما بدر منهما تجاه الجهاز الفني وإدارة الكرة.

وعلم «التحرير» أن هناك إتجاه بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين قد تصل إلى 2 مليون جنيه، بواقع مليون جنيه لكل لاعب وذلك من أجل فرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق، ولتكون رسالة إلى أي لاعب أن الفترة المقبلة لن يتم السكوت أو التجاوز عن أي سلوك أو تصرف غير مقبول به داخل النادي الأحمر.

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كما سيتم التنبيه على جميع اللاعبين بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام عن شئون الفريق الداخلية، حتى ولو كان يعبر عن رأيه في أمر يتعلق بقرار أو عقوبة تعرض لها.