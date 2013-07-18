قشر المانجو لشد البشرة

تتنوع الطرق التى يمكن الاستفادة بها من قشر الفواكة، فتقول الدكتورة مروة جنينة أستاذ بكلية الزراعة، طرق تناول قشور الفاكهة متعددة تبعا لطبيعتها، فهناك القشور السهلة المضغ والملتصقة بالفاكهة، مثل قشور التفاح والخوخ والمشمش والعنب والكيوى فيمكن تناولها مع اللب.

أما قشور الحمضيات مثل الليمون والبرتقال واليوسفى فيمكن استخدامها كمادة للنكهة فى بعض الوصفات أو استخدام الحمضيات دون تقشير فى بعض الوصفات مثل إعداد المربى أو إضافة مبشور قشر البرتقال أو الليمون أو اليوسفى إلى أطباق الحلويات للاستفادة من فوائدها.

كذلك بعض القشور الصلبة توضع مباشرة بعد تقشير الثمار على الوجه أو البشرة مثل قشور الخيار أو المانجو أو البطيخ، وذلك لترطيب الوجة وشد الوجه والاستفادة من محتواها من الفيتامينات.

وأضافت مروة، أن قشر المانجو يستخدم لشد البشرة، وتصغر مسامات البشرة ذات المسامات الكبيرة وبعد فترة من استخدام ماسكات المانجو يعطى إشراقة للوجه ويخفف من البقع السوداء.

فعند تقشير حبة المانجو بطريقة رقيقة لا تقومى برمى القشر، ضعيه على وجهك بنفس اللحظة وهو طازج وقومى بذلك بأيام متتالية لمدة أسبوع وستحصلين على بشرة.