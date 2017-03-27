أسعار برامج الحج السياحي

أعلن ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج السياحي، أن أسعار الحج السياحي هذا العام، تبدأ من 40 ألف لبرامج الحج البري، و50 ألف لبرامج رحلات الطيران للحج الاقتصادي، وتبدأ من 57 ألف للطيران 4 نجوم، و65 ألف للطيران 5 نجوم.

وقال تركي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن تلك الأسعار هي الأقل على مستوى بعثات الحج النوعية، ولا تصل الزيادة أكثر من 20% عن العام الماضي، رغم ارتفاع الريـال والدولار أمام الجنيه المصري، بنسبة تزايد عن 100%.

وأوضح تركي: إن جميع خدمات الحج وأسعار الغرف بالفنادق بمكة والمدينة، تشهد زيادة عن العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فإن الضوابط المنظمة للحج السياحي حريصة على عدم إضافة أية أعباء مالية كبيرة، على حجاج بيت الله الحرام، وذلك في إطار السياسة التي تطبقها وزارة السياحة في رحلات الحج والعمرة، مشيرا إلى أن مصلحة المعتمر والحاج على رأس أولويات وزارة السياحة، وغرفة الشركات واللجنة العليا للحج السياحي.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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