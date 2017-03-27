أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أسعار برامج الحج السياحي

Google+ Print
أسعار برامج الحج السياحي أسعار برامج الحج السياحي

أعلن ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج السياحي، أن الحج السياحي هذا العام، تبدأ من 40 ألف لبرامج الحج البري، و50 ألف لبرامج رحلات الطيران للحج الاقتصادي، وتبدأ من 57 ألف للطيران 4 نجوم، و65 ألف للطيران 5 نجوم.

وقال تركي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن تلك الأسعار هي الأقل على مستوى بعثات الحج النوعية، ولا تصل الزيادة أكثر من 20% عن العام الماضي، رغم ارتفاع الريـال والدولار أمام الجنيه المصري، بنسبة تزايد عن 100%.

وأوضح تركي: إن جميع خدمات الحج وأسعار الغرف بالفنادق بمكة والمدينة، تشهد زيادة عن العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فإن الضوابط المنظمة للحج السياحي حريصة على عدم إضافة أية أعباء مالية كبيرة، على حجاج بيت الله الحرام، وذلك في إطار السياسة التي تطبقها وزارة السياحة في رحلات الحج والعمرة، مشيرا إلى أن مصلحة المعتمر والحاج على رأس أولويات وزارة السياحة، وغرفة الشركات واللجنة العليا للحج السياحي.

 

المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار