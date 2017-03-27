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بالفيديو.. رقصة مسربة تضع أسرة عبد الناصر وليلى علوي في ورطة

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بالفيديو.. رقصة مسربة تضع أسرة عبد الناصر وليلى علوي في ورطة بالفيديو.. رقصة مسربة تضع أسرة عبد الناصر وليلى علوي في ورطة
مقطع مسرب من هاتف محمول تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل حفل زفاف أحمد أشرف مروان، حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ظهرت خلاله والدته منى عبد الناصر وهي ترقص احتفالًا بابنها.
 
رقصة منى عبد الناصر تحولت إلى ورطة كبيرة لعائلة الرئيس الراحل، بعدما التقطته صفحة "رابطة المصريين في إسرائيل"، وزعمت حضور سفير الاحتلال بالقاهرة ديفيد جوفرين، حفل زفاف حفيد عبد الناصر ومروان.
 
الشائعة التي أطلقتها صفحة "رابط المصريين في إسرائيل"، سارعت عدد من المواقع المعروفة وبعضها محسوب على التيار الإسلامي، في صياغة عنوان مخادع حول رقص نجلة ناصر في حضور سفير إسرائيل.. النبأ المكذوب حول حضور "جوفرين" لحفل زفاف حفيد الزعيم، وجد صداها على مواقع التواصل دون التفات المستخدمين لمغادرة السفير الإسرائيلي القاهرة قبل شهور وإعلانه عدم العودة إليها.
 
منى عبد الناصر أقامت الحفل في الفيلا الخاص بعائلة مروان بالقطامية، بحضور عدد كبير من أصدقاء العائلة، من بينهم الفنانة ليلى علوي، والمخرجة إيناس الدغيدي، وما سهل ترويج شائعة حضور السفير الإسرائيلي الشبه الكبير الذي يجمعه مع العريس نفسه، وهو الأمر الذي زج باسم الفنانة ليلى علوي في ذات الورطة بعدما ظهرت بمقطع الفيديو أثناء تقبيلها لحفيد عبد الناصر، واعتقد البعض أنها تقبل سفير الاحتلال الغائب الحاضر في عرس الأزمة.
 
 
المصدر : فيتو
 
 

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