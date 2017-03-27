بالصور.. "الشلقاني" يطمئن على استعداد رجال الحماية المدنية بالشرقية

كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، اليوم الإثنين، إدارة الحماية المدنية بالشرقية.

وحرص "الشلقاني" على تفقد أماكن إقامة الأفراد "العنابر"، ومشاهدة بيان عملي لإخماد الحرائق، مؤكدا أن الإدارة كان لها الفضل في توليه منصبه الحالي، حيث كان مديرا للحماية المدنية بالشرقية في وقت سابق.

وأثنى مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، على درجة استعداد القوات، وتطوير المعدات والسيارات، والعمل بروح الفريق الواحد.