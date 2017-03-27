التموين تنفي إلغاء نقاط الخبز في منظومة السلع التموينية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصليحي، أنه لم يتم إلغاء نقاط الخبز في منظومة السلع التموينية، وقال الدكتور على المصليحي في تصريحات له، حيث قال لا مساس بنقاط الخبز ولأن ذلك الرصيد من النقاط يعتبر من حق المواطن .

وأضاف الوزير أن المواطن له الحرية الكاملة في صرف السلع التمونية الحرة من المنافذ التموينية سواء كانت هذة السلع من المجمعات الاستهلاكية أو كانت في محال البقالة.

وقد أكد المصيلحي أن السبب في أن استيراد الأرز الهندي في خلال الفترة الماضية نتيجة لرفض وإبعاد الموردين المحليين للدخول في المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية.

وأشار إلي أن الأزر الهندي جودته عالية، كما أنه لا صحة لما تردد عن أنه منتج رديء، ولا صحة أيضاً لما تردد أن المواطن لا يحتاجه.

المصدر : مصرفايف