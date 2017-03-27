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تعرف على 9 فوائد صحية رائعة للحرنكش

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تعرف على 9 فوائد صحية رائعة للحرنكش تعرف على 9 فوائد صحية رائعة للحرنكش

هناك نوع من الثمار صغيرة الحجم ذو طعم لذيذ وهو “حرنكش” أو Cape Gooseberry ، ويطلق عليه في بعض البلدان التوت البري أو ثمار البرتقال الصغيرة . وعادة يزرع في المناطق الدافئة مثل جنوب إفريقيا ، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والهند والصين . وهذا النوع من الفاكهة تحتوي على كمية من مضادات الأكسدة مماثلة في البرووكلي ، والرمان والتفاح !
هنا في هذا المقال سنتعرف على 9 فوائد صحية رائعة لـ حرنكش

1- يحتوي على  فيتامين C ومضادات الأكسدة : الحرنكش يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C أكثر بكثير من الليمون . وليس فقط هذا الفيتامين مفيد لبشرتك ولكن يساعد على تعزيز جهاز المناعة .

 

2- جيد للعينين : الحرنكش يحتوي أيضاً على فيتامين A الذي يحسن البصر . أيضاً يحتوي على نسبة من الحديد ، مما يعزز من الرؤية .

3- يضبط إرتفاع ضغط الدم : يحتوي على الكاروتينات والبوليفينول وتلك المواد الكيميائية تنظم إرتفاع مستويات ضغط الدم ، وتعزيز صحة القلب أيضاً .

4- لقوة العظام : يحتوي الحرنكش على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور ، وهذا يساعد على جعل عظامك أقوى .

5- يمكن السيطرة على مرض السكري : يحتوي الحرنكش على ألياف هائلة قابلة للذوبان مثل الفركتوز وهذا يساعد على خفض مستويات السكر في الدم .

 

6- يساعد على فقدان الوزن : الحرنكش منخفض في السعرات الحرارية ، وحفنة من تلك الثمار كوجبة خفيفة تساعد على تحقيق أهدافك لفقدان الوزن .

7- يسهل من عملية الهضم : كما ذكر سابقاً الألياف هامة وهى تلعب دوراً حيوياً في عملية الهضم . والحرنكش يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي ، ويمنع الإمساك ، أيضاً هو بمثابة “ملين ” .

8- خصائص مضادة للألتهابات : الحرنكش يمنع الإلتهابات الناجم عن الألم ، والتورم . أيضاً لوجود البوليفينول والمواد المضادة للأكسدة الأخرى قد تساعد لعلاج الربو .

9- يحارب البرد والإنفلونزا : المضادات الأكسدة الغنية في الحرنكش يمكن أن تحمي من التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا ، بل يساعد على تهدئة الأنف عند التعرض للبرد ، إذا تم تناول حفنة من الحرنكش مرتين في اليوم .

نصيحة هامة : الحرنكش فوائده عظيمة ورائعة ، ولكن يجب عدم إختيار الثمرة الغير ناضجة لأنها قد تسبب الحساسية وضارة بالصحة . عليك بتناول الثمرة الناضجة والتي تميل لونها “برتقالى” .

Source: smartcooky

 

المصدر : مصرفايف

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