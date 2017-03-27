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وزراء الخارجية العرب يوافقون على بند التضامن مع لبنان بالإجماع

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وزراء الخارجية العرب يوافقون على بند التضامن مع لبنان بالإجماع وزراء الخارجية العرب يوافقون على بند التضامن مع لبنان بالإجماع

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية اللبنانية

بيروت - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان صدر عنها بعد ظهر اليوم الإثنين، أن الدول الخليجية رفعت اليوم تحفظها عن بند التضامن مع لبنان ،خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة الاردنية عمان وصدر القرار بالموافقة على بند التضامن بالإجماع.

وأفاد بيان الخارجية أنه "في ضوء الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في واشنطن مع عدد من نظرائه ومن بينهم وزراء خارجية الاردن والسعودية والبحرين رفعت الدول الخليجية اليوم تحفظها عن بند التضامن مع لبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان وصدر القرار بالموافقة على بند التضامن بالإجماع".

وبدأ، اليوم الإثنين، الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية 28 والتي ستعقد في عمان، خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري في منطقة البحر الميت في الأردن، والتي يترأس الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير شربل وهبة، وفد لبنان للمشاركة في هذا الاجتماع.

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