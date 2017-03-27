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أبو الغيط يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية

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أبو الغيط يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية أبو الغيط يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية

مصراوي Masrawy

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

البحر الميت - (أ ش أ):
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، مع ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير خارجية روسيا، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي عقد في إطار التحضير للقمة العربية الـ28 التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غد الأربعاء.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن اللقاء شهد تناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بالأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن وتطورات القضية الفلسطينية.

وأوضح عفيفي أن المسؤول الروسي استعرض المواقف الروسية في هذا الصدد، خاصة ما يرتبط بتطورات الاتصالات التي تجريها روسيا مع الأطراف المختلفة المعنية بالأزمة في سوريا، وما يتعلق بالجهود التي تبذل لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم من خلال المفاوضات الجارية في هذا الشأن في العاصمة الكازاخية "الآستانة"، إضافة إلى الاتصالات الروسية مع المبعوث الأممي دي ميستورا بهدف دعم مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية.

وأضاف عفيفي أن أبو الغيط أعاد التأكيد للمسؤول الروسي على ثوابت وعناصر المواقف العربية من القضايا والأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وذلك اتساقا مع ما صدر في هذا الشأن من قرارات عن جامعة الدول العربية والتي يستلزم الأمر أن يأخذها الجانب الروسي في الاعتبار، مع الإشارة إلى أهمية وجود تواصل مستمر بين روسيا والجامعة العربية حول هذه القضايا والأزمات، خاصة الأزمة السورية، أخذا في الاعتبار أن هناك إطار مؤسسي قائم بالفعل للتشاور والتعاون بين الطرفين يتجسد في منتدى الحوار العربي- الروسي والذي انعقد مؤخرا اجتماعه الوزاري في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" في يناير الماضي.

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