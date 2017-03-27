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ترامب يهنئ ميركل على فوز حزبها في الانتخابات بولاية زارلاند

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ترامب يهنئ ميركل على فوز حزبها في الانتخابات بولاية زارلاند ترامب يهنئ ميركل على فوز حزبها في الانتخابات بولاية زارلاند

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن - (د ب أ):
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتهنئتها على نجاح حزبهاالمسيحي الديمقراطي، فى انتخابات ولاية زارلاند، حسبما قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد اجتماع بين ترامب وميركل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأظهرت النتائج الرسمية، لانتخابات ولاية زارلاند غربي ألمانيا، حصول حزب ميركل المسيحي الديمقراطي على أعلى نسبة من أصوات الناخبين وبفارق واضح عن أقرب منافسيه.

وأوضحت رئاسة الانتخابات، أمس الأحد، أن حزب ميركل حصل على 40 % مقابل 35% في انتخابات 2012، تلاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ب29 % مقابل 30 % في انتخابات 2012 ثم حزب اليسار بـ12% مقابل 16% ثم حزب البديل من أجل ألمانيا بـ6%.

وارتفعت نسبة المشاركة في انتخابات العام الحالي بصورة ملحوظة إذ بلغت 69% مقابل 61% في انتخابات 2012.

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