الرئيس الإيراني يصل روسيا في زيارة رسمية

طهران - (أ ش أ):

وصل الرئیس الإیراني حسن روحاني، إلى العاصمة الروسية موسكو في زیارة رسمیة تستغرق یومین بدعوة من نظیره الروسي فلادیمیر بوتین.

ومن المفترض أن یلتقي روحاني نظیره الروسي، غدًا الثلاثاء، حیث سیكون اللقاء التاسع الذی یجمع الرئیسین خلال السنوات الأربع الماضیة، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، الإثنين.

وتهدف الزیارة إلی تنمیة العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة بین البلدین ومن المقرر أن یتم خلالها توقیع 15 وثیقة مهمة وخطة طریق لتعزیز العلاقات بین البلدین.

ووفقا للوكالة، فقد شهدت العلاقات بین طهران وموسكو طفرة نوعیة بعد ازدیاد حجم التبادل التجاری بین البلدین خلال العام 2016 نحو 80% عما كان علیه فی العام 2015 وبلوغه ملیارین و 200 ملیون دولار، إلی جانب المصادقة علی تأسیس منطقة تجاریة حرة بین إیران واتحاد أوراسیا، ونجاح استراتیجیة الاتفاق النفطی بینهما بشأن عودة حصة إنتاج النفط الإیراني إلی ما كانت علیه قبل الحظر.