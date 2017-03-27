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السيطرة علي حريق محدود في مبنى الركاب ٣ بمطار القاهرة

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السيطرة علي حريق محدود في مبنى الركاب ٣ بمطار القاهرة السيطرة علي حريق محدود في مبنى الركاب ٣ بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الاثنين، السيطرة على حريق محدود بمبنى الركاب رقم "٣" بالمطار، وذلك بعد تصاعد الأدخنة من إحدى الغرف القريبة من ضباط الجوازات بصالة السفر، وتم السيطرة علي الحريق المحدود ولم ينتج عنه أي إصابات.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن العاملين لاحظوا تصاعد الأدخنة وآلسنة اللهب، من إحدى الغرف التابعة لإحدى الشركات العاملة بالمطار والخاصة بالمأكولات، والقريبة من كاونترات الجوازات بصالة السفر فى مبنى الركاب رقم ٣.

تم إبلاغ قوات الحماية المدنية الذين انتقلوا إلى المكان، والسيطرة على الحريق خلال دقائق ولم ينتج عنه أي إصابات.

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