أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس نادي القضاة: مشروع قانون التعديلات القضائية ينتهك استقلال القضاء

Google+ Print
رئيس نادي القضاة: مشروع قانون التعديلات القضائية ينتهك استقلال القضاء رئيس نادي القضاة: مشروع قانون التعديلات القضائية ينتهك استقلال القضاء

مصراوي Masrawy

المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة

كتبت- سحر عزام:

قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر إن مجلس النواب وافق اليوم الاثنين، على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية والذي سبق وأن رفضه مجلس القضاء الأعلى، ونادي القضاة بالإجماع، مؤكدًا عدم سعي القضاة للدخول في صدام مع البرلمان.

وأضاف عبدالمحسن- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الاثنين، أن سلطة مجلس النواب التشريعية لا تسلب حق القضاة في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين التي تنظم شئونهم.

ةولفت رئيس نادي القضاة إلى إن استقلال القضاء يقتضي أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بيد القضاة أنفسهم، قائلاً: "مشروع القانون الجديد ينتهك استقلال القضاء بشكل صريح".

وتابع رئيس نادي قضاة مصر: "مشروع القانون مخالف للدستور الذي نص على استقلالية القضاء وعدم أحقية رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية بالتدخل في اختيار السلطة القضائية"، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى رفض مشروع القانون المقترح من البرلمان في خطاب رسمي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر