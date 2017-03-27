رئيس نادي القضاة: مشروع قانون التعديلات القضائية ينتهك استقلال القضاء

كتبت- سحر عزام:

قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر إن مجلس النواب وافق اليوم الاثنين، على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية والذي سبق وأن رفضه مجلس القضاء الأعلى، ونادي القضاة بالإجماع، مؤكدًا عدم سعي القضاة للدخول في صدام مع البرلمان.

وأضاف عبدالمحسن- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الاثنين، أن سلطة مجلس النواب التشريعية لا تسلب حق القضاة في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين التي تنظم شئونهم.

ةولفت رئيس نادي القضاة إلى إن استقلال القضاء يقتضي أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بيد القضاة أنفسهم، قائلاً: "مشروع القانون الجديد ينتهك استقلال القضاء بشكل صريح".

وتابع رئيس نادي قضاة مصر: "مشروع القانون مخالف للدستور الذي نص على استقلالية القضاء وعدم أحقية رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية بالتدخل في اختيار السلطة القضائية"، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى رفض مشروع القانون المقترح من البرلمان في خطاب رسمي.