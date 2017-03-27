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بالصور.. السيطرة على حريق بحديقة جمعية تنمية المجتمع في كوم حمادة

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مصراوي Masrawy

حريق بحديقة في كوم حمادة (1)حريق بحديقة في كوم حمادة (1)

حريق بحديقة في كوم حمادة (2)حريق بحديقة في كوم حمادة (2)

حريق بحديقة في كوم حمادة (3)حريق بحديقة في كوم حمادة (3)

البحيرة - أحمد نصرة:
تمكن أهالي قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم الإثنين، في حديقة ملحقة مقر جمعية تنمية المجتمع.

وقال شهود عيان إن الحريق اندلع أثناء عمليات تنظيف وإعدام مخلفات بالحديقة الملحقة بمقر الجمعية، حيث انتقلت النيران إلى نخيل الحديقة، قبل أن يتمكن الأهالي من إطفائها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتولت عملية التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

وحرر بذلك المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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