فيديو| عمرو مرعي عن توقيعه للزمالك: «مفيش حاجة بتستخبى»

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قال عمرو مرعي، مهاجم منتخب مصر للمحليين، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام بنين، تحت قيادة جهاز فني على مستوى عالٍ بقيادة هاني رمزي.

وأكد مرعي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، أنه حزن لاستبعاده من المنتخب الأول، لكنه ينسى كل الضغوط التي يتعرض لها عندما يدخل الملعب.

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وأشار مهاجم إنبي، أنه لم يحسم أمر انتقاله للأهلي أو الزمالك كما يتردد عن توقيعه لهما، معلقًا «اللي عايز يقول حاجة يقول، مفيش حاجة بتستخبى في الكورة»، متمًا أنه يؤجل حسم مصيره في نهاية الموسم الحالي.