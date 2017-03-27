«الحرس القديم مجددًا».. 5 مواقف تعجل بـ«طرد» عبد الحفيظ من جنة الأهلي

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على غير العادة باتت الأجواء داخل جدران النادي الأهلي مشتعلة وعلى صفيح ساخن، من تصريحات صادمة للاعبين ومدير الكرة وصولًا إلى حدوث مشادات بين اللاعبين في التدريبات، وبات واضحًا للجميع وجود قنبلة موقوتة داخل صفوف الفريق توشك على الانفجار في ظل عدم قدرة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على فرض سيطرته وتهدئة الأجواء بل تسبب بنفسه في أزمة مع اللاعب أحمد فتحي.

وتعددت الأزمات وجاءت أبرزها مع لاعبي الأهلي القدامى حسام غالي وأحمد فتحي وعماد متعب.

«التحرير» تقدم 5 أزمات قد تطيح بـ«عبد الحفيظ» خارج الأهلي.

أحمد فتحي يُكذب عبد الحفيظ

ظهر أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، غاضبًا من تصريحات سيد عبد الحفيظ، عقب تكذيب اللاعب ونفي تلقيه عروض احتراف من جانب أهلي جدة السعودي وتأكيده أنه عرض وهمي.

وخرج فتحي أمس الأحد معربًا عن استيائه وصدمته من تصريحات مدير الكرة ليطلق تصريحات نارية تجاه سيد عبد الحفيظ قائلًا :«لا أعلم سبب قول كابتن سيد إن العرض الذي قدم هو عرض وهمي.. الوكيل تحدث معه وعرض 700 ألف دولار.. لم يكن عرضًا وهميًا إطلاقًا.. لا أعلم سبب تصريح مدير الكرة ».

واختتم فتحي: «رجعت للنادي الأهلي بعد رحلتي في قطر وأنا سايب فلوس، واتقاللي: زي مامشيت ببلاش ترجع ببلاش، وماعترضتش نهائي».

مشادة حسام غالي وأحمد فتحي

في أحد التدريبات الصباحية للفريق، أعد حسام البدري، المدير الفني للفريق، تقسمية، بين "غالي" و"فتحي".

جاءت التقسيمة حماسية للغاية وتأخر فريق "فتحي" بهدف، قبل أن يتمكن من معادلة النتيجة سريعًا، ثم مرر حسام غالي الكرة لعمرو جمال ليسقط داخل منطقة الجزاء، ليحتسب أحمد أيوب مدرب الأهلي ركلة جزاء، وسط اعتراض هائل من أحمد فتحي قائلًا «والله ده ظلم يا كابتن والله ما حد لمسه».

وتمكن وليد سليمان، من إحراز الركلة بنجاح ليُطلق أيوب صافرة النهاية مُعلنًا عن فوز فريق غالي، ولم يتوقف المشهد عند هذا الحد ولكن ظهر على فتحي الغضب، وسط همهمات أثناء خروجه، ليرد عليه غالي «خلاص هو صفر عاوز أيه» ليرد فتحي أيضًا «ملكش دعوة مش بكلمك أنت».

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ووقع سيد عبد الحفيظ، عقوبة مالية على الثنائي، الشئ الذي لم يتقبله فتحي، حيث أكد للمقربين منه أن حسام غالي هو من احتك به وليس هو من افتعل مشكلة.

تصريحات متعب

خرج عماد متعب، مهاجم الأهلي، عن صمته في حواره لـ«التحرير»، قائلًا «أُفكر بشكل جدي للرحيل من القلعة الحمراء، حتى بعد تجديد تعاقدي مع الأهلي، أشعر أني مُهمش داخل الفريق.. إذا استمر الوضع سأرحل».

وتابع «بقالي 3 سنين في نغمة أن متعب يلعب في الأخر بس.. ليه ؟ مش فاهم؟ سكت وصبرت واستحملت كتير مع أغلب المدربين اللي مسكوا الأهلي، مع ذلك كنت بأدي وربنا بيكرمني ولكن الواضح إن الموضوع بقى ميزة مش عيب عليهم وهو بيجيب أجوال يبقى أحنا صح، مش عاوز أشارك بشكل أساسي في كل المباريات ولكن أريد منحي فرصة مثل أي مهاجم في الفريق". (طالع التفاصيل)

تبرير فشل كوليبالي

في الفترة الذي ينتظر الجميع مشاركة الوافد الجديد سليماني كوليبالي، والذي تعاقد معه الأهلي بـ800 ألف دولار، من نادي كيلمارنوك الاسكتلندي، برر سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية أنه من الوارد فشل اللاعب قائلًا: «لن نحكم عليه بعد شهر فمن الممكن أن يكون له دورا مع الفريق وممكن لا ينجح شأن أي لاعب في العالم، إبراهيموفيتش لم ينجح في برشلونة».

ليرد اللاعب عبر حواره مع «التحرير»: «بالطبع لا يمكن تقييم أي لاعب سلبا أو إيجابا من خلال الفيديو»، متابعًا: «أعطني مثلا مباراة كل أسبوع على الأقل ثم أطلق أحكامك عني بعد ذلك سواء نجحت أو فشلت وسوف أتقبل رأيك». (طالع التفاصيل)

عدم السيطرة على اللاعبين

بدأت جماهير الأهلي في مهاجمة سيد عبد الحفيظ، لعدم قدرته على تنفيذ دوره على أكمل وجه، وأنه لا يستطيع السيطرة على لاعبي الفريق خاصة في ظل تكرار الأزمات داخل الفريق وظهور اللاعبين في وسائل الإعلام وإدلائهم بتصريحات نارية بل وخروجه هو بتصريحات لا تجوز أن تصدر عن مسئول بالفريق وطالب بعضهم برحيله.