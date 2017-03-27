نادي القضاة: تعديل البرلمان لقانون السلطة القضائية مخالف للدستور

التحرير

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قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، إن النادي يرفض تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقره مجلس النواب، موضحًا أن البرلمان له الحق في التشريع، لكن هذا لا يلغي حق القضاة في إصدار القوانين التي تنظم عملهم.

وأضاف عبد المحسن، في تصريح لـ"التحرير"، أن التعديل مخالف للقانون والدستور، وكان المجلس قد سبق وعرضه على الهيئات القضائية، التي أعلنت رفضها له، إلا أنهم فوجئوا في جلسة عاجلة بتمرير القانون.

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وتابع: "كنا نتمنى من مجلس النواب الذي أقسم على احترام الدستور، أن يلتزم ببنوده ويحترم القضاء، ونتساءل عن السبب وراء السرعة في إصدار قانون يعتبر انتهاكًا لحقوق القضاء"، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي مازال منعقدًا، وسيتخذ الإجراءات الودية حيال الأمر، تجنبًا للتصعيد.