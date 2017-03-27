بالأسماء.. المرشحون لـ«عمادة» 9 كليات في جامعة القاهرة

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أعلنت جامعة القاهرة، الأسماء المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح لمنصب العميد ببعض الكليات والمعاهد، وهي: "الآداب - الحقوق- دار العلوم - الاقتصاد والعلوم السياسية - الآثار- التمريض- التربية للطفولة المبكرة- الطب البيطري- المعهد القومي لعلوم الليزر".

وبدأت اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات في تلقي طلبات الترشح منذ الخميس 9 مارس الحالي، وفتح باب الطعون يوم الأحد 12 مارس وأغلقته يوم 15 من الشهر ذاته، وتستكمل إجراءات الترشيح بتحديد مواعيد لمقابلة المرشحين لكل كلية خلال فترة عمل تنتهي شهر مايو المقبل على أقصى تقدير.

وأعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، اللجنة الخماسية المسئولة عن اختيار العمداء برئاسة الدكتور سعيد ضو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية الدكتور حسين خالد والدكتورة هبة نصار وأستاذين يختارهما مجلس الكلية، سوف تحدد مواعيد المقابلة للأساتذة المرشحين لمنصب العميد لعرض خططهم المستقبلية والأفكار التى يقدمها كل منهم لتطوير الكلية.

وأضاف نصار، أن الجدول الزمنى لعمل اللجنة ينتهى برفع الأسماء للجهات المختصة، التى من المقرر أن ترفع لوزارة التعليم العالى، ومن ثمَّ رفعها لرئاسة الجمهورية، وذلك عقب انتهاء اللجنة من المقابلات وتوضيح الأسماء فى الوقت ذاته.

وجاءت الأسماء المرشحة لعمادة الكليات كالتالي:-

كلية الحقوق: "الدكتور سيد بدوى محمد - الدكتور صبري السنوسي- الدكتور شريف السيد كامل- الدكتور محمد سامح".

كلية الآداب: "الدكتور علاء الدين على صابر - الدكتور شريف كامل محمود شاهين- الدكتور أشرف على حسن- الدكتور خطري عرابي- الدكتور جمال عبد السميع- الدكتور سامح إبراهيم محمد- الدكتورة حنان رفيق- الدكتور محمد قاويش- الدكتور أحمد الشربيى السيد- الدكتور صلا ح عبد العزيز محجوب".

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كلية اقتصاد وعلوم سياسية: "الدكتورة نورهان السيد محمد الشيخ- الدكتور محمود السعيد محمود- الدكتور محمد شوقى عبد العال- الدكتور محمد مصطفى كمال- الدكتورة شيرين حسن محمود- الدكتورة عادلة محمد عبد السلام – الدكتورة أمينة أمين".

كلية الطب البيطري: "الدكتور محمد محمد علي- الدكتور أسامة سمير- الدكتور فتحي فاروق محمد- الدكتور خالد فاروق محمد- الدكتور محمد خالد السيد- الدكتور محمد عبد السلام محمد- الدكتورة إيمان بكر محمد".

كلية الآثار: "الدكتور أحمد رجب محمد- الدكتور اسامة طلعت عبد النعيم – الدكتور عبد العزيز صلاح عبد العزيز- الدكتورة هبة مصطفى كمال- الدكتورة عزة فاروق – الدكتور جمعة محمد محمود- الدكتور محمد حمزة إسماعيل – الدكتورة عادلة عفيفى محمود- الدكتور مصطفى عطية محيي".

كلية التمريض: "الدكتورة عبير سعد زغلول- الدكتورة أفكار رجب محمد- الدكتورة منال سيد إسماعيل".

كلية التربية "طفولة مبكرة": "الدكتور السيد عبد القادر رفاعي- الدكتور شحاتة سليمان محمد- الدكتور عاطف عدلى همي - الدكتور خالد عبد الرزاق النجار".

المعهد القومي لعلوم الليزر: "الدكتور طارق عبدالله الطيب- الدكتورة مها فاضل محمد- الدكتور محمد عمر حسين - الدكتور طارق فهمي عبدالعزيز- الدكتور أحمد فاروق محمود- الدكتور حلمي السيد حسن".

كلية دار علوم: "الدكتور علاء محمد رأفت – الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن- الدكتور عادل محمد عوض- الدكتور أبواليزيد إبراهيم الشرقاوي- الدكتور أيمن على محمد".