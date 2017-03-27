استعانوا به ليضع المناهج والوكالة المصرية عرقلت المشروع.. حكاية رئيس البعثة الأزهرية بالسنغال

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استغاث الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس البعثة الأزهرية بالسنغال المستشار الدينى لتطوير العلوم العربية والإسلامية بوزارة التعليم السنغالية، قائلا «أرسلنى الأزهر الشريف في بعثة لمدة 3 سنوات تبدأ من 2013 إلى 2016م، بعد وصولي بأيام قليلة أقمت صلاة الجمعة في أكبر مركز إسلامى في غرب إفريقيا، الذى كان لا يصلي به السنغاليين، فأصبح الأمر حديث العاصمة كلها، ولأهمية الحدث قام باستضافتى التليفزيون السنغالى».

وأضاف طلحة، «طلبت منى وزارة التعليم هناك كتابة المناهج الدراسية للعلوم الإسلامية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وكان علي أن أعود للسفير المصرى كى أستشيره فى الأمر، ورحب بالفكرة وأبدى سعادته، وقام السفير بعمل جلسة مع وزير التعليم السنغالي هناك بحضوري وأثنى الوزير خيرا على جهودي في هذا الصدد واتفقا على أن أقوم بكتابة المناهج».

وتابع طلحة، «وضعت نصب عيني تاريخ مصر والأزهر الشريف وحاجة الناس الماسة هنا إلى مناهج فلم يدر بخلدى مرتب أتقاضاه أو جهود زائدة ستبذل، كان كل همي رفع راية بلدى التى أوكلت لى تمثيلها تمثيلا مشرفا وعليه بدأت في كتابة المناهج وإرسالها لجامعة الأزهر للمراجعة وإرسالها لي مرة أخري وتسليمها إلى وزارة التعليم السنغالية كل هذا على نفقتي الخاصة».

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واستطرد طلحة: «في نهاية العام الأول خفض الأزهر مرتبات البعثات الأزهرية بمقدار 40%، مما أثرعلى كتابة المناهج وخاطبت السفير أننى قادر على الكتابة لأنني أنفق كل هذا من راتبي فأخبرني السفير أنه سوف يكتب إلى الوكالة المصرية للتنمية وهى إحدى الأجهزة التابعة لوزارة الخارجية، التي ترسل الخبراء إلى إفريقيا، لكى تتعاقد معى لإكمال هذا المشروع العظيم، وبالفعل في العام الثاني لي من البعثة أرسلت الخارجية إلى السفارة الموافقة على التعاقد معى على حساب الوكالة لاستكمال كتابة المناهج، فنزلت للتعاقد وقابلت المسئولين فى الخارجية، وقالوا شهرين فقط لاستكمال التحريات ونتعاقد معك وبعدها تعود مرة أخري للسنغال، وبعد شهرين لم تنته التحريات، وسافرت مرة أخرى للسنغال لاستكمال العام الثالث والأخير في البعثة كل هذا وأنا أكتب المناهج من مرتبي الضئيل رغم الظروف الصعبة حفاظا على شكل مصر خارجيا».

ويستكمل طلحة «خاطبت الوكالة المصرية للتنمية بضرورة التعاقد، فقالت الوكالة المشكلة في الدولار، فقلت لهم أنا مستعد أن أأخذ راتبي بالجنيه المصري ويحول لأسرتي في مصر، والمفاجأة أنهم أبدوا رفضهم للفكرة وانتهت البعثة ولم أنته من كتابة المناهج، فأخبرت السفير المصري في السنغال منذ ثلاثة شهور أن الخارجية لا تريد التعاقد معى، وأخلفت ما اتفقنا عليه وهناك بعض الدول الخليجية تريد أن أكمل كتابة هذه المناهج باسمها نظير مرتب مغري فقال السفير (مينفعش تكمل المناهج باسم أى دولة أخرى)».