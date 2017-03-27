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محافظ دمياط: إلزام سائقي التاكسي بضوابط جديدة

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محافظ دمياط: إلزام سائقي التاكسي بضوابط جديدة محافظ دمياط: إلزام سائقي التاكسي بضوابط جديدة

التحرير

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كتبت: سميرة حسن

كلف إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، العقيد خالد عمارة، مدير إدارة مرور دمياط، بضرورة إلزام سائقي سيارات التاكسي بنطاق المحافظة بعدة ضوابط.

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وشدد المحافظ، على ضرورة التزام السائقين بوضع وثيقة تعارف "كارت تعريف" بالسائق، يتم وضعها على التابلوه أمام الراكب الأمامي وخلف مقعد السائق، على أن تشمل وثيقة التعارف اسم السائق رباعي وصورة شخصية له، ورقم السيارة ورقم الرخصة واسم صاحب السيارة، ورقم التليفون الخاص به مع إعطاء مهلة 15 يوما، تبدأ من اليوم لتنفيذ ذلك.

ووجه المحافظ، إدارة مرور دمياط بتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين وتوقيع غرامات علي عدم الملتزمين بوضع كارت التعريف.

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التحرير

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